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Самодурова: упора на тройной аксель пока нет

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на турнире Budapest Trophy.

Самодурова: упора на тройной аксель пока нет
Фото: APAP

«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо», — цитируют Самодурова РИА «Новости».

Она также добавила, что катается на максимуме и в своё удовольствие. Самодурова рассказала о включении в программы элементы ультра-си.

«Стараемся, но упора на тройной аксель пока нет. Надо сначала войти в такую форму, чтобы не было ни страха, ни риска тройного акселя», — добавила фигуристка.

По итогам короткой программы она занимает третье место, набрав 67,15 баллов. Лидирует чемпионка мира Анна Щербакова (74,76 баллов), вторая — Майя Хромых (72,82 балла).

Ранее Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy.

Фигурное катание,Софья Самодурова,Анна Щербакова,РИА Новости,
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