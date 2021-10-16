Самодурова: упора на тройной аксель пока нет

«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо», — цитируют Самодурова РИА «Новости».