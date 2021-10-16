Самодурова: упора на тройной аксель пока нет

Чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на турнире Budapest Trophy.
«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо», — цитируют Самодурова РИА «Новости».
Она также добавила, что катается на максимуме и в своё удовольствие. Самодурова рассказала о включении в программы элементы ультра-си.
«Стараемся, но упора на тройной аксель пока нет. Надо сначала войти в такую форму, чтобы не было ни страха, ни риска тройного акселя», — добавила фигуристка.
По итогам короткой программы она занимает третье место, набрав 67,15 баллов. Лидирует чемпионка мира Анна Щербакова (74,76 баллов), вторая — Майя Хромых (72,82 балла).
Ранее Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy.