Траньков объяснил, зачем подарил Волосожар новую машину

«Это был совмещённый подарок — за неделю до появления Теодора был день рождения у Татьяны. И я обновил жене автомобиль, поменял его на побольше и покомфортнее. Ей нужна такая машина, чтобы увереннее и комфортнее чувствовать себя на дороге. Тем более что теперь Таня возит уже двоих малышей и багажник нужен вместительный», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.