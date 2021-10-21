Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.29
Войти в почту

Максим Траньков объяснил, зачем подарил Татьяне Волосожар новую машину

Чемпионат.com
2 часа назад

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, зачем подарил своей супруге, также двукратной чемпионке ОИ Татьяне Волосожар новый автомобиль. Недавно в семье Транькова и Волосожар родился второй ребёнок.

Траньков объяснил, зачем подарил Волосожар новую машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это был совмещённый подарок — за неделю до появления Теодора был день рождения у Татьяны. И я обновил жене автомобиль, поменял его на побольше и покомфортнее. Ей нужна такая машина, чтобы увереннее и комфортнее чувствовать себя на дороге. Тем более что теперь Таня возит уже двоих малышей и багажник нужен вместительный», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.

Фигурное катание,Татьяна Волосожар,Максим Траньков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители