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Несовершеннолетняя фигуристка Трусова готова вакцинироваться ради участия в Олимпиаде

RT на русском
1 час назад

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова заявила о желании вакцинироваться ради участия в Олимпиаде в Пекине.

17-летняя Трусова готова вакцинироваться ради участия в ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, если будет нужно, то все будут вакцинироваться. Но на Олимпиаду надо ещё попасть. Конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в России столько сильных девочек. Будем бороться на чемпионате России», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

В настоящий момент Трусова принимает участие в первом этапе Гран-при США. Она выиграла короткую программу, получив от судей 77,69 балла.

Ранее Трусова прокомментировала победу в короткой программе на Skate America.

Фигурное катание,Александра Трусова,
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