17-летняя Трусова готова вакцинироваться ради участия в ОИ

«Конечно, если будет нужно, то все будут вакцинироваться. Но на Олимпиаду надо ещё попасть. Конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в России столько сильных девочек. Будем бороться на чемпионате России», — цитирует Трусову «Чемпионат».