Валиева описала Тутберидзе тремя словами

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе.
Спортсменка описала тренера тремя словами, назвав ее мудрой, храброй и высокой. Кроме того, она заявила, что ее любимой программой является «Болеро», и назвала себя максималисткой на льду.
Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Ученица Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, в сумме — 249,24 балла, обновив мировые рекорды. После этого хореограф Илья Авербух назвал катание Валиевой инопланетным, подчеркнув, что у нее есть «фантастическая возможность растворяться на льду».
15-летняя Валиева — серебряный призер взрослого чемпионата России 2021 года. Кроме того, она победительница первенства мира среди юниоров (2020) и финала юниорского Гран-при (сезона-2019/2020).