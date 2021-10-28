Валиева описала Тутберидзе тремя словами

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе.

Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / globallookpress.com Kalle Parkkinen / Newspix24 / globallookpress.com

Спортсменка описала тренера тремя словами, назвав ее мудрой, храброй и высокой. Кроме того, она заявила, что ее любимой программой является «Болеро», и назвала себя максималисткой на льду.

Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Ученица Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, в сумме — 249,24 балла, обновив мировые рекорды. После этого хореограф Илья Авербух назвал катание Валиевой инопланетным, подчеркнув, что у нее есть «фантастическая возможность растворяться на льду».