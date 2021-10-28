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Фигуристка-рекордсменка Валиева описала Тутберидзе тремя словами

Lenta.ru
1 час назад

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе.

Валиева описала Тутберидзе тремя словами
Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / globallookpress.comKalle Parkkinen / Newspix24 / globallookpress.com

Спортсменка описала тренера тремя словами, назвав ее мудрой, храброй и высокой. Кроме того, она заявила, что ее любимой программой является «Болеро», и назвала себя максималисткой на льду.

Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Ученица Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, в сумме — 249,24 балла, обновив мировые рекорды. После этого хореограф Илья Авербух назвал катание Валиевой инопланетным, подчеркнув, что у нее есть «фантастическая возможность растворяться на льду».

15-летняя Валиева — серебряный призер взрослого чемпионата России 2021 года. Кроме того, она победительница первенства мира среди юниоров (2020) и финала юниорского Гран-при (сезона-2019/2020).

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Илья Авербух,Первый канал,
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