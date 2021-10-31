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Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе Гран-при

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Канадская пара Пайпер Джиллс и Поль Пуарье стала победителем соревнований в танцах на льду на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Спортсмены по сумме двух программ получили 210,97 балла.

Дочь Тутберидзе осталась без медали на этапе Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05). Третьими стали испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93). Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин расположились на пятой строчке (180,57).

Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. За произвольную программу россиянин получил 168,30 балла и по сумме двух программ набрал 256,01 балла.

Победу одержал представитель США Нэйтан Чен (307,18). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Танцы на льду

1. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) - 210,97;2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) - 200,05;3. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) - 192,93...5. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) - 180,57.

Фигурное катание,Адриан Диас,Глеб Смолкин,Евгений Семененко,Оливия Смарт,Этери Тутберидзе,Джейсон Браун,Поль Пуарье,
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