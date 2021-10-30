Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Российская фигуристка оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Российская фигуристка Дарья Павлюченко оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады в Ванкувере. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Российская фигуристка оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады
Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / ReutersRob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Во время исполнения короткой программы Денис Ходыкин перебрасывал партнершу через себя, но Дарья упала и порвала колготки о конек партнера. На этом элементе пара потеряла балл за падение. Еще один штрафной балл дуэту поставили, вероятно, за завершение проката после окончания музыки.

Фигуристки РФ взяли весь пьедестал чемпионата мира

По итогам короткой программы лидерство удерживает китайская пара Суй Вэньцзинь / Хань Цун (78,94 балла). Павлюченко и Ходыкин с 69,46 балла — на втором месте. Замыкают тройку немцы Минерва Хазе и Нолан Зеегерт (67,93 балла).

25 октября россиянка Александра Трусова выиграла Гран-при по фигурному катанию в США, который завершился в Лас-Вегасе. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла другая россиянка Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла). Еще одна представительница сборной России Ксения Синицына финишировала пятой.

Фигурное катание,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Александр Трусов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители