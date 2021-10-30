Российская фигуристка оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Дарья Павлюченко оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады в Ванкувере. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Во время исполнения короткой программы Денис Ходыкин перебрасывал партнершу через себя, но Дарья упала и порвала колготки о конек партнера. На этом элементе пара потеряла балл за падение. Еще один штрафной балл дуэту поставили, вероятно, за завершение проката после окончания музыки.

По итогам короткой программы лидерство удерживает китайская пара Суй Вэньцзинь / Хань Цун (78,94 балла). Павлюченко и Ходыкин с 69,46 балла — на втором месте. Замыкают тройку немцы Минерва Хазе и Нолан Зеегерт (67,93 балла).