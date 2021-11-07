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Фигурист Коляда оценил роль жены в его подготовке к соревнованиям

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Фигурист, трехкратный чемпион России Михаил Коляда оценил роль своей жены в его подготовке к соревнованиям. По его словам, они с супругой редко обсуждают профессиональные темы, передает РИА Новости.

Коляда оценил роль жены в его подготовке к соревнованиям
Фото: ТАССТАСС

«Моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Всё, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», — подчеркнул спортсмен.

Коляда и его соперник из США Джейсон Браун поставили произвольную программу по мотивам кинофильма «Список Шиндлера». Россиянин отметил, что ему понравилось выступление американца.

Фигурист добавил, что в каждую свою программу вкладывает частичку души и пытается ее интерпретировать по-своему. Что же касается той, с которой он выступил в Турине — спортсмен не стал раскрывать, как он воспринимает ее, назвав маленьким секретом.

Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в итальянском Турине. 26-летний фигурист набрал по итогам короткой и произвольной программ 273,55 балла. Он уступил лидеру соревнований японцу Юме Кагияме, который набрал 278,02 балла. Третье место осталось за итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем (269,00 балла).

Фигурное катание,Михаил Коляда,Джейсон Браун,РИА Новости,
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