Коляда оценил роль жены в его подготовке к соревнованиям

Фигурист, трехкратный чемпион России Михаил Коляда оценил роль своей жены в его подготовке к соревнованиям. По его словам, они с супругой редко обсуждают профессиональные темы, передает РИА Новости.

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«Моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Всё, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», — подчеркнул спортсмен.

Коляда и его соперник из США Джейсон Браун поставили произвольную программу по мотивам кинофильма «Список Шиндлера». Россиянин отметил, что ему понравилось выступление американца.

Фигурист добавил, что в каждую свою программу вкладывает частичку души и пытается ее интерпретировать по-своему. Что же касается той, с которой он выступил в Турине — спортсмен не стал раскрывать, как он воспринимает ее, назвав маленьким секретом.