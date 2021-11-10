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Российский фигурист Дмитриев-младший перешел в сборную США

Советский спорт
42 минуты назад

На родине в одиночнике не видели перспективного спортсмена.

На родине не видели перспектив: российский фигурист перешел в сборную США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петербуржец Артур Дмитриев-младший рассказал, что принял решение выступать за сборную США.

"В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй", - приводит слова Дмитриева "Спорт-Экспресс".

Дмитриев-младший сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татяны Дручининой.

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Дмитриев-младший становился победителем этапа Кубка России (сезон-2018/19), лучшее место, которое занимал фигурист на чемпионате России было пятым (2011/12, 2107/18), на этапах Гран-при - девятым (2016/17).

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Артур Дмитриев,
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