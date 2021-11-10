На родине не видели перспектив: российский фигурист перешел в сборную США

"В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй", - приводит слова Дмитриева "Спорт-Экспресс".