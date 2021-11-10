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Российский фигурист решил выступать за сборную США

Елена Прошина
1 час назад

29-летний российский фигурист Артур Дмитриев продолжит выступать под американским флагом, пишет «Спорт-экспресс».

Российский фигурист решил выступать за сборную США
Фото: ТАССТАСС

«В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант», - сказал Дмитриев.

По его словам, он уже выступил на турнире, в настоящее время проходит отбор на национальный чемпионат.

«Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне», - подчеркнул фигурист.

Он добавил, что уже имеет американское гражданство, так как его семья в 1998 году после завершения карьеры отца, двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева-старшего переехала в США. Его отец выступал там в шоу, мать Татьяна Дручинина, которая является чемпионкой мира по художественной гимнастике, работала хореографом с Сашей Коэн и Сарой Хьюз.

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Артур Дмитриев-младший - российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Чемпион России среди юниоров 2011 года. На чемпионате России-2018 занял пятое место. Мастер спорта России, Мастер спорта России международного класса. Стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад «тройной лутц — тройной флип» на официальных стартах на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy 2018[5]. В 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup также впервые в истории совершил попытку прыжка в 4,5 оборота аксель.

Фигурное катание,Артур Дмитриев,Ростелеком,
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