Российский фигурист решил выступать за сборную США

29-летний российский фигурист Артур Дмитриев продолжит выступать под американским флагом, пишет «Спорт-экспресс».

Фото: ТАСС ТАСС

«В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант», - сказал Дмитриев.

По его словам, он уже выступил на турнире, в настоящее время проходит отбор на национальный чемпионат.

«Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне», - подчеркнул фигурист.

Он добавил, что уже имеет американское гражданство, так как его семья в 1998 году после завершения карьеры отца, двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева-старшего переехала в США. Его отец выступал там в шоу, мать Татьяна Дручинина, которая является чемпионкой мира по художественной гимнастике, работала хореографом с Сашей Коэн и Сарой Хьюз.