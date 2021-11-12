Праздник на чужой улице. Гегемонии российских фигуристок пришел конец

Несчастный случай с Дарьей Учасёвой оборвал потрясающую победную серию России. В отсутствие наших девочек классно выступили японки.

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Более двух лет российские фигуристки не проигрывали ни одного старта на Гран-при со своим участием. Но несчастный случай прервал гегемонию России в престижной серии.

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Дарья Усачёва травмировалась прямо на разминке и снялась с турнира в Токио. Теперь этап в Японии обязательно выиграет иностранка, а серия из 11 побед останется в прошлом.

Ну что за невезение?!

Малоизвестная японка произвела фурор

Открывали турнир японки. И если у Рино Мацуике многое не получилось, то Мана Кавабэ произвела фурор. Не самая известная японская фигуристка начала выступление под музыку, больше свойственную медитации, чем фигурному катанию. На этом фоне особенно впечатляюще выглядел чистый тройной аксель. Во второй половине Мана каталась под обработанную версию «Зимы» Вивальди. После её выступления зрители встали со своих мест, а тренер Миэ Хамада прыгала от радости у бортика. Лучший прокат в карьере принёс Кавабэ 73,89 балла и помог сделать серьёзную заявку на пьедестал домашнего турнира.

Неудивительно, что результат Кавабэ остался лучшим после выступлений всех фигуристок из первой разминки. Американка Амбер Гленн тоже пошла на риск и заявила тройной аксель, однако сорвала элемент, потеряв оборот и коснувшись льда обеими руками. С такой ошибкой Гленн уступила японке более 10 баллов.

Усачёва заработала травму на раскатке. Фигуристку унесли с арены на руках

Вторую разминку должна была открывать единственная участница из России Дарья Усачёва. Но во время шестиминутной разминки с фигуристкой произошла неприятность. Даша почувствовала боль во время отталкивания, раскрылась в воздухе и упала. Лёд фигуристка покидала в слезах. Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала утверждал, что никаких серьёзных травм у Усачёвой нет. Произошедшее стало для всех полной неожиданностью.

Фигуристка недолго посовещалась с тренерами, а затем врач сборной России унёс её на руках. Даша снялась с японского Гран-при и осталась без шансов на попадание в финал. Для юной фигуристки, ещё не набравшей авторитета у судей в олимпийский сезон, это настоящая трагедия.

«Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Тяжело сейчас подобрать слова. Настолько это было неожиданно для нас», — говорил Глейхенгауз.

Открывать вторую разминку в такой непростой ситуации пришлось кореянке Ын Су Лим. Такой расклад оказался неожиданным для опытной фигуристки. Ын Су не обошлась без ошибок, сдвоив прыжок в каскаде. Но выступила вполне достойно.

Японки захватили лидерство на родной земле

Превзойти достижение сенсационной Маны Кавабэ попыталась главная надежда американского фигурного катания Алиса Лью. Спортсменка зашла на тройной аксель, но не докрутила его и упала. После досадной ошибки Алиса не опустила руки и продолжила кататься с полной отдачей. Улыбка не сходила с лица американки. Но в «кисс-энд-край» Лью уже не скрывала разочарования и не сдерживала слёз. Ей не удалось заработать даже 70 баллов.

На промежуточное лидерство покусилась и кореянка Ён Ю, но и ей тройной аксель сегодня не покорился. Прокат кореянки был немного чище, чем у Лью, поэтому она опередила американку. Правда, менее чем на балл.

Осечки фигуристок с ультра-си повысили шансы Каори Сакамото на промежуточное лидерство. Для победы в короткой программе ей было достаточно чистого проката. И Каори оставила всю себя на льду. Фигуристка на кураже исполнила свой прокат и привела зрителей в восторг. Японцы отблагодарили Сакамото стоячими овациями. Фигуристка выглядела счастливой и заработала за свой прокат 76,56 балла — это её лучший результат в сезоне. Увидев оценки, Каори закричала от радости. Теперь у Сакамото огромные шансы на победу на домашнем этапе Гран-при.