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Слуцкая призвала спортсменов благодарить государство за поддержку

РИА "ФедералПресс"
54 минуты назад

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити Ирина Слуцкая прокомментировала в эфире «Матч ТВ» выплаты победителям и призерам Олимпийских игр.

Слуцкая призвала спортсменов благодарить государство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«61 тысяча долларов призовых за золото Олимпиады – адекватная цена? Эти суммы формирует правительство, мы не можем сравнивать свою экономическую ситуацию с ситуацией в других странах», – сказала фигуристка.

Слуцкая отметила, что спортсмены должны быть благодарны за такую помощь. При этом она рассказала, что некоторые атлеты получают рекламные контракты, которые помогают им заработать денег. В некоторые виды спорта рекламодатели не пойдут, так как он не популярен среди зрителей, например, женская тяжелая атлетика. Кроме этого, в эфире «Матч ТВ» Ирина Слуцкая заявила, что спортсмены быстро теряют форму и становятся не нужны.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,
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