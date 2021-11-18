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Российская фигуристка заявила, что на Олимпиаде в Сочи судьи помогали нашим спортсменам

Газета.Ru
2 часа назад

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 и серебряный призер чемпионата Европы 2017 Анна Погорилая заявила, что на домашней Олимпиаде в Сочи судьи помогали российским спортсменам.

Погорилая: на Олимпиаде в Сочи судьи помогали нашим спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы ее не вытянул», — сказала Погорилая «Чемпионату».

Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи Сотникова завоевала золото в женском одиночном катании. После короткой программы она уступала первое место представительнице Южной Кореи Ю-На Ким, но после произвольной программы россиянка обошла свою соперницу и расположилась на первой строчке в общем зачете. До нее за всю историю Олимпийских игр представительницы СССР или России ни разу не получали высшей награды в женском одиночном катании.

Ранее Погорилая сравнила судейство в фигурном катании и художественной гимнастике.

Фигурное катание,Анна Погорилая,
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