Погорилая: на Олимпиаде в Сочи судьи помогали нашим спортсменам

«Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы ее не вытянул», — сказала Погорилая «Чемпионату».

Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи Сотникова завоевала золото в женском одиночном катании. После короткой программы она уступала первое место представительнице Южной Кореи Ю-На Ким, но после произвольной программы россиянка обошла свою соперницу и расположилась на первой строчке в общем зачете. До нее за всю историю Олимпийских игр представительницы СССР или России ни разу не получали высшей награды в женском одиночном катании.