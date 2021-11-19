Медведевой подарили иномарку на 22-летие

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию подарка на 22-летие. Спортсменка выложила в Instagram снимок, на котором она стоит рядом с иномаркой и праздничными шарами.

Фото: Евгения Синевич/«Газета.Ru» Евгения Синевич/«Газета.Ru»

"Моя красная малышка", — подписала фото спортсменка.

Медведева, которая отмечает свой день рождения 19 ноября, взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.