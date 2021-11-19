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Медведевой подарили иномарку на 22-летие

Газета.Ru
1 час назад

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию подарка на 22-летие. Спортсменка выложила в Instagram снимок, на котором она стоит рядом с иномаркой и праздничными шарами.

Медведевой подарили иномарку на 22-летие
Фото: Евгения Синевич/«Газета.Ru»Евгения Синевич/«Газета.Ru»

"Моя красная малышка", — подписала фото спортсменка.

Медведева, которая отмечает свой день рождения 19 ноября, взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса. В настоящее время Медведева выступает в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Ранее Медведева, выступающая в "Ледниковом периоде" в паре с тиктокером Даней Милохиным, после проката ответила на вопрос о поддержке со стороны тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Брайан Орсер,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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