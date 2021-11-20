Евгения Медведева: «Мое сердце свободно. Наверное»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношениях и описала идеальное свидание.

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– На что ты обратишь внимание при первой встрече с парнем? Какие качества в парнях тебя привлекают? А какие отталкивают?

– Первым делом я обращаю внимание на прическу и парфюм. А еще мне, как и любой девушке, важно, чтобы молодой человек проявлял интерес. Но слишком напористые ребята меня пугают и отталкивают.

– Твое сердце свободно?

– Свободно. Наверное.

– Кто твой звездный краш?

– Звездный краш на данный момент — Райан Рейнольдс.

– Идеальное свидание для тебя – это…