Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла на Гран-при России

Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на этапе Гран-при в Сочи и заняла первое место.
Фигуристка каталась под композицию In Memorium Кирилла Рихтера и исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
За свое выступление ученица Этери Тутберидзе набрала 87,42 балла и установила новый мировой рекорд.
На второй строчке оказалась Елизавета Туктамышева, которая показала тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип и получила 80,10 балла.
Третье место заняла американка Мэрайя Белл (69,37).
Российская фигуристка Майя Хромых получила от судей 64,72 балла и стала лишь пятой. Ученица Тутберидзе исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца, из-за чего не смогла присоединить к нему тройной тулуп и осталась без каскада 3+3.
Произвольная программа женщин состоится в субботу, 27 ноября, в 19.10 по московскому времени.