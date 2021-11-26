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Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России

Газета.Ru
54 минуты назад

Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на этапе Гран-при в Сочи и заняла первое место.

Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла на Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуристка каталась под композицию In Memorium Кирилла Рихтера и исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За свое выступление ученица Этери Тутберидзе набрала 87,42 балла и установила новый мировой рекорд.

На второй строчке оказалась Елизавета Туктамышева, которая показала тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип и получила 80,10 балла.

Третье место заняла американка Мэрайя Белл (69,37).

Российская фигуристка Майя Хромых получила от судей 64,72 балла и стала лишь пятой. Ученица Тутберидзе исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца, из-за чего не смогла присоединить к нему тройной тулуп и осталась без каскада 3+3.

Произвольная программа женщин состоится в субботу, 27 ноября, в 19.10 по московскому времени.

Фигурное катание,Майя Хромых,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,
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