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МОК отреагировал на новый мировой рекорд Камилы Валиевой

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Международный олимпийский комитет в своем Twitter прокомментировал победу российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.

МОК отреагировал на новый мировой рекорд Камилы Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сможет ли кто-нибудь победить Камилу Валиеву на Олимпийских играх – 2022 в Пекине?", — гласит твит МОК.

Камила Валиева одержала победу на этапе Гран-при В Сочи. В ходе проката она сделала чисто четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц. За свой прокат ученица Тутберидзе получила 185,28 балла, а в сумме — 272,71.

Обе эти оценки являются новыми мировыми рекордами.

Второе место на этапе Гран-при заняла Елизавета Туктамышева. Третье место также досталось представительнице России Майе Хромых. Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. За шесть лет спортсменка поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе. Валиева является второй фигуристкой в истории после Трусовой, которая исполнила четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат Валиевой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Сочи.

Фигурное катание,Майя Хромых,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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