МОК отреагировал на новый мировой рекорд Камилы Валиевой

Камила Валиева одержала победу на этапе Гран-при В Сочи. В ходе проката она сделала чисто четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц. За свой прокат ученица Тутберидзе получила 185,28 балла, а в сумме — 272,71.

Второе место на этапе Гран-при заняла Елизавета Туктамышева. Третье место также досталось представительнице России Майе Хромых. Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. За шесть лет спортсменка поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе. Валиева является второй фигуристкой в истории после Трусовой, которая исполнила четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.