«Детей нельзя жалеть».: Слуцкая о тренировках юных фигуристов

«Детей нельзя жалеть. Кажется, от меня сейчас отпишутся все сумасшедшие мамы. Рассказываю свою точку зрения. Многие мамы, когда отдают в спорт своих детей и приходят к ним на тренировки, поражаются реакциям тренера на детскую усталость и нежелание работать. Дело в том, что детям свойственно симулировать, когда они устали и им стало тяжело во время тренировки. При этом хороший тренер всегда отличит симуляцию от реальной боли. Внимание, друзья! Если у ребёнка действительно что-то болит, то он останавливается и не занимается дальше. Мой тренер всегда говорил: