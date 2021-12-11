Загитова рассказала о трудностях ведения блога в Instagram

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Instagram мыслями в ведении блога. 19-летняя фигуристка отметила, что из-за большой занятости не всегда может вовремя рассказать о текущих событиях, происходящих в ее жизни.
"Я действительно очень стараюсь быть активнее в социальных сетях. Иногда даже монтирую видео на бегу или в самолете, ведь так хочется быть ближе к вам...
Очень приятно читать ваши трогательные комментарии и искренние пожелания! И, несмотря на их большое количество, я все вижу и ценю каждое слово.
Огромное спасибо, что понимаете и поддерживаете меня", - написала Загитова.
Ранее Евгения Медведева отказалась прояснять слова про тупых болельщиков.