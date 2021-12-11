Загитова рассказала о трудностях ведения блога в Instagram

"Я действительно очень стараюсь быть активнее в социальных сетях. Иногда даже монтирую видео на бегу или в самолете, ведь так хочется быть ближе к вам...



Очень приятно читать ваши трогательные комментарии и искренние пожелания! И, несмотря на их большое количество, я все вижу и ценю каждое слово.



Огромное спасибо, что понимаете и поддерживаете меня", - написала Загитова.