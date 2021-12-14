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2 часа назад

Названа причина травм фигуристок Тутберидзе

Фигуристки, готовящиеся под руководством Этери Тутберидзе, травмируются из-за высокой сложности элементов, сообщила чемпионка мира и тренер по фигурному катанию Мария Бутырская «Газете.Ru». Повреждения в спорте высокого уровня неизбежны, в этом не нужно искать закономерность, считает она.

Названа причина травм фигуристок Тутберидзе
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Да, все на это обращают внимание, но надо понимать, что исполняются элементы ультра-си. Они отрабатываются ежедневно, и, конечно, это может привести к травмам. И это во всех видах спорта, допустим, в спортивной гимнастике: чем сложнее уровень, тем больше травм. Четверной прыжок — это действительно очень сложный элемент, и для того, чтобы его исполнять, должна быть очень хорошая, потрясающая физическая форма, — сказала Бутырская.

Она добавила, что из-за высокой конкуренции за попадание на Олимпиаду спортсменки тренируются до изнеможения.

13 декабря в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы. Впоследствии в СМИ появилась информация, что спортсменка повредила кисть. Косторная сообщила, что ей запрещено делиться какой-либо информацией относительно своего состояния.

Ранее во время разминки на этапе Гран-при в Японии после неудачного падения получила травму Дарья Усачёва и была вынуждена сняться с турнира. Тем самым Даша стала очередной фигуристкой из «Хрустального», которая столкнулась с проблемами со здоровьем на старте сезона. А за неделю до старта стало известно, что в Токио так же из-за травмы не сможет поехать Александра Трусова.

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Мария Бутырская,Газета.Ru,
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