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18 минут назад

Ягудин назвал нелепой травму фигуристки Косторной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что ему обидно из-за того, что российская фигуристка Алена Косторная получила травму перед чемпионатом России. Его слова приводит РИА Новости.

Ягудин назвал нелепой травму фигуристки Косторной
Фото: ТАССТАСС

Ягудин посчитал, что у спортсменки был шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине, так как она талантливая и одаренная фигуристка. Он назвал это большой потерей для российской команды.

«Это не травма стопы, ноги или другой части тела, которыми работают фигуристы, а кисть. Как-то это нелепо. Мне лично очень обидно», — добавил экс-фигурист.

О травме Косторной стало известно 13 декабря. Она получила перелом кисти и не выступит на чемпионате России, по итогам которого будет сформирован состав сборной страны на предстоящее первенство Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. ЧЕ состоится в Эстонии и запланирован на 10-16 января 2022 года.

Косторная тренируется под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. На ее счету золото чемпионата Европы. Также она дважды становилась бронзовой призеркой национального чемпионата и вице-чемпионкой России.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,РИА Новости,
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