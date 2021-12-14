Российский фигурист объяснил смену спортивного гражданства

Фигурист Егор Мурашов, выступающий за сборную Швейцарии, объяснил, что заставило его сменить спортивное гражданство.

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По словам Мурашова, у него «возникла идея попробовать себя в другой команде», и штаб тренера Стефана Ламбьеля предложил ему выступать за Швейцарию.

«Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет?» - сказал фигурист «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что и в Швейцарии имеется конкуренция среди фигуристов-одиночников, хоть она и не сравнима с конкуренцией в российской мужской сборной.

По словам Мурашова, Швейцария для него – это не новая родина, а спортивная команда.

«Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен», - заверил спортсмен.