Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
43 минуты назад

Российский фигурист объяснил смену спортивного гражданства

Фигурист Егор Мурашов, выступающий за сборную Швейцарии, объяснил, что заставило его сменить спортивное гражданство.

Российский фигурист объяснил смену спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мурашова, у него «возникла идея попробовать себя в другой команде», и штаб тренера Стефана Ламбьеля предложил ему выступать за Швейцарию.

«Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет?» - сказал фигурист «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что и в Швейцарии имеется конкуренция среди фигуристов-одиночников, хоть она и не сравнима с конкуренцией в российской мужской сборной.

Милохин и Медведева поцеловались на шоу

По словам Мурашова, Швейцария для него – это не новая родина, а спортивная команда.

«Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен», - заверил спортсмен.

Егор Мурашов сменил спортивное гражданство в мае 2021 года. Последним стартом в РФ для фигуриста стал чемпионат России 2020 года, где он занял 13-е место.

Фигурное катание,Стефан Ламбьель,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители