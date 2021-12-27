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2 часа назад

В США рассказали о применении подозрительных препаратов Трусовой и Щербаковой

Американский журналист Дэвид Лис рассказал о применении подозрительных препаратов российскими фигуристками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Таким мнением он поделился в подкасте на YouTube-канале TheSkatingLesson.

В США рассказали о применении подозрительных препаратов российскими фигуристками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист отметил, что в короткой программе на чемпионате России фигуристки выглядели слабо. При этом в произвольной программе у Трусовой появилось гораздо больше энергии.

«Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли», — заявил Лис.

Американец заметил, что в 2020 году похожая ситуация произошла с Щербаковой.

«У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе», — вспомнил он.

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На чемпионате России, который завершился в Санкт-Петербурге 26 декабря, Трусова с 248,65 балла заняла второе место. Трехкратная чемпионка России и действующая чемпионка мира Щербакова замкнула тройку призеров. За прокаты она получила 239,56 балла. Чемпионкой страны стала Камила Валиева, которая получила в сумме за две программы 283,48 балла.

Фигурное катание,Дэвид Лис,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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