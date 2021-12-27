Японцы восхитились катанием российских фигуристок

Читатели японского издания The Answer поразились итогам чемпионата России по фигурному катанию, отметив, что Япония отстает от России на целый оборот.

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«На японском национальном чемпионате у нас выделилась только Сакамото. А в России все три медалистки – звезды», – отметил yuy.

«Валиева, Трусова Щербакова… Да, это сильная Россия», – написал пользователь heaven, передает РИА «Новости».

«Создается такое впечатление, что у нас с Россией это разные виды спорта. Мы отстаем от россиян на целый оборот», – посетовал toto.

Японские читатели отдельно отметили выступления победительницы, признав их фантастическими и заявили, что Валиева «рождена для фигурного катания».

«Меня поражает ее тройной аксель с поднятыми руками. Это фантастика!» – подчеркнул пользователь hay.

Напомним, фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата России в Санкт-Петербурге и побила мировой рекорд, набрав в сумме 238,48 баллов.