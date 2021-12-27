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2 часа назад

Японцы восхитились катанием российских фигуристок

Читатели японского издания The Answer поразились итогам чемпионата России по фигурному катанию, отметив, что Япония отстает от России на целый оборот.

Японцы восхитились катанием российских фигуристок
Фото: ТАССТАСС

«На японском национальном чемпионате у нас выделилась только Сакамото. А в России все три медалистки – звезды», – отметил yuy.

«Валиева, Трусова Щербакова… Да, это сильная Россия», – написал пользователь heaven, передает РИА «Новости».

«Создается такое впечатление, что у нас с Россией это разные виды спорта. Мы отстаем от россиян на целый оборот», – посетовал toto.

Японские читатели отдельно отметили выступления победительницы, признав их фантастическими и заявили, что Валиева «рождена для фигурного катания».

«Меня поражает ее тройной аксель с поднятыми руками. Это фантастика!» – подчеркнул пользователь hay.

Напомним, фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата России в Санкт-Петербурге и побила мировой рекорд, набрав в сумме 238,48 баллов.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,РИА Новости,
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