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2 часа назад

Стало известно состояние избитого в Москве фигуриста Соловьева

Состояние избитого в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева улучшилось и оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом со ссылкой на справочную Боткинской больницы пишет РИА Новости.

Врачи рассказали о состоянии фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве после того, как вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Соловьев получил ушиб головного мозг средней тяжести и сейчас находится в больнице.

По данным справочной Боткинской больницы на девять утра 28 декабря, общее состояние спортсмена оценивается как удовлетворительное.

«Дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», - пояснили в больнице.

Издание отмечает, что самочувствие Дмитрия Соловьева улучшилось, так как в конце прошлой недели в медицинском учреждении заявляли, что фигурист находится в состоянии средней тяжести.

Ранее полицейские задержали изивших Соловьева и возбудили против них уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Оказалось, что на фигуриста напали студенты первого курса юридического факультета.

Фигурное катание,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,РИА Новости,
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