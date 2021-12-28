Врачи рассказали о состоянии фигуриста Соловьева

Состояние избитого в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева улучшилось и оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом со ссылкой на справочную Боткинской больницы пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве после того, как вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Соловьев получил ушиб головного мозг средней тяжести и сейчас находится в больнице.

По данным справочной Боткинской больницы на девять утра 28 декабря, общее состояние спортсмена оценивается как удовлетворительное.

«Дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», - пояснили в больнице.

Издание отмечает, что самочувствие Дмитрия Соловьева улучшилось, так как в конце прошлой недели в медицинском учреждении заявляли, что фигурист находится в состоянии средней тяжести.