Загитова призналась, что пока ей тяжело смотреть фигурное катание

"Мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и все еще переживаешь в душе те же ощущения, когда захватывает дух, появляется чувство эйфории, будто сам выходишь на лед. Сложно мне пока смотреть все это", – сказала Загитова в интервью официальному сайту Международного олимпийского комитета.