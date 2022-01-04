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2 часа назад

Загитова призналась, что пока ей тяжело смотреть фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова призналась, что ей сложно смотреть фигурное катание, поскольку пока ее не отпускает пережитое после Игр.

Загитова призналась, что пока ей тяжело смотреть фигурное катание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и все еще переживаешь в душе те же ощущения, когда захватывает дух, появляется чувство эйфории, будто сам выходишь на лед. Сложно мне пока смотреть все это", – сказала Загитова в интервью официальному сайту Международного олимпийского комитета.

С 2015 года фигуристка стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. На чемпионате мира в 2019 году в японской Сайтаме Загитова выиграла золото в одиночном катании. Кроме золота чемпионата мира спортсменка в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила.

В 2021 году Загитова была исключена из состава сборной России и теперь выступает только в шоу. В 2020 году она была зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС. Ранее Загитова рассказала о самом тяжелом моменте в карьере.

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