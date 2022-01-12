Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ

Фигуристы сборной России удерживают лидерство по итогам короткой программы на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Таллине . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители сборной в мужском одиночном катании Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли первые три места после прокатов в рамках короткой программы. Мозалев заменил Михаила Коляду, который получил травму перед соревнованиями. Произвольную программу отечественные фигуристы представят 14 января.