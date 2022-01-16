Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения

«Хочу в этой же публикации ответить на многочисленные сообщения с вопросами по поводу моего здоровья. Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал партнер Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период».