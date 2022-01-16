«Замечательно!»: Роднина оценила итоги ЧЕ по фигурному катанию

Не хватило трёх медалей, чтобы забрать все медали чемпионата Европы? Наглеть не надо (смеётся). В других странах тоже катаются спортсмены, пусть и не на таком уровне, но все стремятся. Все четыре золотых медали — это и есть полный комплект. Это замечательно.