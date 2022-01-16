Гончаренко рассказала, чем ее поразила Трусова

«Самые прекрасные эмоции оставили прокаты российских фигуристок. Очень рада, что весь пьедестал почёта наш, российский, девчонки просто молодцы, они нас уже набаловали. Аня Щербакова в произвольной программе была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно иные глаза, энергетика, четверной флип, каскад, не получившийся в короткой программе, был просто превосходный. Саша Трусова поражает своим стремлением достичь мечты — исполнить пять четверных, она идёт к ней. Пускай сегодня что-то не получилось, этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой — это как вишенка на торте, отличное начало, дальше тоже не все безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах», — цитирует Гончаренко ТАСС.