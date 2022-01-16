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2 часа назад

Гончаренко рассказала, чем её поразила Трусова

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что российская фигуристка Александра Трусова поражает своим стремлением достичь поставленной цели исполнить пять четверных прыжков.

Гончаренко рассказала, чем ее поразила Трусова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самые прекрасные эмоции оставили прокаты российских фигуристок. Очень рада, что весь пьедестал почёта наш, российский, девчонки просто молодцы, они нас уже набаловали. Аня Щербакова в произвольной программе была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно иные глаза, энергетика, четверной флип, каскад, не получившийся в короткой программе, был просто превосходный. Саша Трусова поражает своим стремлением достичь мечты — исполнить пять четверных, она идёт к ней. Пускай сегодня что-то не получилось, этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой — это как вишенка на торте, отличное начало, дальше тоже не все безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Трусова стала бронзовым призёром чемпионата Европы. Победу одержала Валиева, а Щербакова стала второй.

Ранее Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Инна Гончаренко,ИТАР-ТАСС,
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