В США осудили Тутберидзе за ужин с судьями

Американский журналист Дэвид Лиз заявил, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе была на ужине с судьями, который, по его мнению, мог повлиять на оценки ее воспитанников на чемпионате Европы в Таллине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Skating Lesson.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Лиза, хорватский арбитр оказался среди приглашенных на ужин. Журналист считает, что после мероприятия судьи высоко оценили выступления российских фигуристов, несмотря на ошибки.

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Лиз утверждает, что у пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова «было сразу несколько ошибок в одном этом выбросе».

«Во-первых, она наклонилась вперед, далее - рука касается льда. Первая ошибка - это точно минус один-два балла, вторая - минус два. То есть это уже минус четыре. Даже если мы считаем, что они сделали величайший выброс всех времен, его потолок - плюс один. Но как это может быть величайший выброс, если там две ошибки?» - заявил Лиз.

Главный тренер белорусских фигуристов Олег Васильев в разговоре с РИА Новости называл неквалифицированным некоторые действия судей во время короткой программы на ЧЕ в Таллине.

Чемпионка мира Анна Щербакова в короткой программе ЧЕ заняла четвертое место, сорвав каскад из тройных лутца и тулупа. Она получила оценку 69,05 балла и опередила нескольких фигуристок, которые чище исполнили программу с таким же техническим набором. В их числе была белорусская спортсменка Виктория Сафонова (восьмое место и 63,07 балла).

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница - 0,4 балла», - заявил Васильев.

Тренер подчеркнул, что ему хочется задать Международному союзу конькобежцев вопрос о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва.