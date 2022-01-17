Кондратюк назвал своих любимых фигуристов

«Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Медведева, Камила, Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Ещё Нэйтан Чен, но это про современное искусство», — цитирует Кондратюка ТАСС.