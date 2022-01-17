Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Кондратюк назвал своих любимых фигуристов

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал фигуристов, которые демонстрируют на льду настоящее искусство.

Кондратюк назвал своих любимых фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Медведева, Камила, Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Ещё Нэйтан Чен, но это про современное искусство», — цитирует Кондратюка ТАСС.

Напомним, что Камила Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине, допустив падение в произвольной программе. Анна Щербакова провалила короткую программу, но в произвольной чистейшим образом исполнила все элементы, в том числе и четверной флип.

Ранее Слуцкая не исключила, что Валиева может стать двукратной олимпийской чемпионкой.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Камила Валиева,Анна Щербакова,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители