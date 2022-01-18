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1 час назад

Загитова выложила фотографии с вечеринки тиктокеров

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с вечеринки тиктокеров, которую она посетила.

Загитова выложила фото с вечеринки тиктокеров
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

"Ребята, желаю вам творческих успехов, больше улыбок и всего самого яркого! Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась! Спасибо за приглашение, было безумно круто", - написала спортсменка в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Загитова показала в Instagram, как станцевала на льду с бывшим партнером коллеги Евгении Медведевой по проекту "Ледниковый период", блогером Даней Милохиным. Для своего танца они выбрали песню Моргенштерна "Dinero". Фигуристка облачилась в ярко-синее платье с блестками, а блогер выбрал облегающие комби-шорты серебристого цвета.

Поклонники отметили, что не были готовы к такому дуэту, а также похвалили пару за выступление. На вечеринке тиктокеров, где была Загитова, Милохин также присутствовал. Примечательно, что фигуристку уже подвергли критике за видеозапись с тиктокером.

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