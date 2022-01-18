Загитова выложила фото с вечеринки тиктокеров

"Ребята, желаю вам творческих успехов, больше улыбок и всего самого яркого! Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась! Спасибо за приглашение, было безумно круто", - написала спортсменка в социальной сети.