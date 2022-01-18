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2 часа назад

Российская фигуристка Валиева восхитила японцев

Россиянка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на чемпионате Европы, является одним из наиболее вероятных претендентов на золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. К такому выводу пришел

японский журналист Хитоси Курасава, пишут РИА Новости.

Чемпионат Европы прошел с 10 по 16 января в Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». По итогам выступлений весь пьедестал заняли российские фигуристки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В своей статье для издания Mainichi Shimbun Хитоси Курасава напомнил, что Камила Валиева получила высшие баллы. Ее технику в произвольной программе судьи оценили в 94,58 балла, а оценка за художественное впечатление составила 75,03 балла.

«Характерное для Валиевой соединение холодного расчета с мощью исполнения присутствовало и на этот раз», - заметил Курасава.

Он обратил внимание на то, что российская фигуристка в этом сезоне одержала пять побед подряд как на национальном, так и на международном уровне, и «каждый раз, когда она выступает, то обновляет высшее мировое достижение». По мнению Хитоси Курасава, Камилу Валиеву уже назвали самым многообещающим кандидатом на золотую медаль Игр в Пекине.

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Читатели издания в свою очередь заявили, что Камила Валиева является «королевой фигурного катания», и восхитились ее талантом.

«Какая у этой девушки сила воли! Хладнокровие, которое наводит на мысль о том, что она по менталитету старше своих 15 лет», «Четверные прыжки у русских потрясающие! Ни одна страна больше не может сравниться с ними по этому показателю. Поэтому Олимпиада уже становится не интересной», - считают они.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине со 2 по 20 февраля 2022 года.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,РИА Новости,
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