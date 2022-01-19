Назвавший фанатов «мразями» хореограф группы Тутберидзе объяснился

Вы обливали грязью девочек ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе — прим, NEWS.ru), сам тренерский штаб не стесняясь в выражениях, а теперь вас видите ли обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда — она всегда горькая, — написал Железняков в Instagram.