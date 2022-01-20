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27 минут назад

Американский фигурист признался Медведевой в любви

Американский фигурист Джейсон Браун оставил комментарий под постом в официальном Twitter Олимпийских игр, в котором Евгения Медведева и другие известные фигуристы зачитывают твитты спортсменов о себе.

Американский фигурист признался Медведевой в любви
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

«Я люблю тебя, Евгения», — написал Браун, используя смайлик сердца.

Медведева в 2018 году ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там она стала тренироваться под руководством Брайана Орсера, который также является наставником Джейсона Брауна. Несмотря на переезд, фигуристка продолжала выступать за сборную России на международных соревнованиях.

Через два года Медведева вернулась в Россию и вновь стала работать с Тутберидзе.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

На предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине Медведева выступит в качестве амбассадора сборной России.

Ранее сообщалось, что Медведева показала кадры новой фотосессии в белом платье.

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