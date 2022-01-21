— Да. И как бы им не воспользовались нехорошие люди и не подставили нашу сборную. Я за это переживаю больше, чем за результаты наших ребят. Уверен в них, виделись на шоу после чемпионата России, они заряжены, хотят работать. И останавливает сейчас уже не ношение маски, а вот эти тесты, которыми можно просто запретить соревноваться. Как в случае со шведом Николаем Майоровым. Хорошо знаю его брата Сашку, очень обидно за них. Но шведы у нас долгожители, еще приедут, за них тоже будем болеть. Но что точно — как бы мы ни были страшны, нас могут придержать таким способом.