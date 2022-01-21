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2 часа назад

Российский фигурист рассказал, как Россию могут лишить олимпийских медалей в фигурном катании

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов в интервью «СЭ» предположил, что тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине могут быть использованы против российских фигуристов.

— Ежедневные ПЦР-тесты — перебор?

— Согласен, причем все знают, что они могут быть разные. Илон Маск год назад в разных лабораториях сдал ПЦР, и везде результат менялся.

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— То есть это инструмент для манипуляций?

— Да. И как бы им не воспользовались нехорошие люди и не подставили нашу сборную. Я за это переживаю больше, чем за результаты наших ребят. Уверен в них, виделись на шоу после чемпионата России, они заряжены, хотят работать. И останавливает сейчас уже не ношение маски, а вот эти тесты, которыми можно просто запретить соревноваться. Как в случае со шведом Николаем Майоровым. Хорошо знаю его брата Сашку, очень обидно за них. Но шведы у нас долгожители, еще приедут, за них тоже будем болеть. Но что точно — как бы мы ни были страшны, нас могут придержать таким способом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Вчера, 20 января был объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на Игры в Китае.

Фигурное катание,Видео,Илон Маск,Александр Смирнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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