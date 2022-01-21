Российская фигуристка объяснила свой уход в сборную Грузии

Выступающая за Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова объяснила, что сменила спортивное «гражданство» из-за высокой конкуренции на родине. Об этом сообщает Sport24.
«Все случилось спонтанно. В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня», — сказала спортсменка.
Она подчеркнула, что до перехода в сборную Грузии каталась в собственное удовольствие, зная, что не сможет побеждать в составе российской команды. Губанова надеется, что принесет медали Грузии.
В составе сборной России Губанова завоевала серебро в финале юниорского Гран-при сезона-2016/2017, а также дважды стала серебряным призером финала Кубка страны. За Грузию фигуристка дебютировала на турнире Finlandia Troph в октябре 2021-го, где заняла пятое место.