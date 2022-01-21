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54 минуты назад

Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2022 года в Саранске.

Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуристы за свой прокат получили от судей 74,30 балла.

Второе промежуточное место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,60 балла), третье — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,04 балла).

Прокат произвольной программы состоится 22 января.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева завоевала золотую медаль в одиночном женском катании на чемпионате России 2022 года среди юниоров в Саранске.

Фигурное катание,Юлия Артемьева,
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