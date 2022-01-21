Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2022 года в Саранске.
Фигуристы за свой прокат получили от судей 74,30 балла.
Второе промежуточное место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,60 балла), третье — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,04 балла).
Прокат произвольной программы состоится 22 января.
Ранее сообщалось, что Софья Акатьева завоевала золотую медаль в одиночном женском катании на чемпионате России 2022 года среди юниоров в Саранске.