Жулин рассказал о состоянии чемпиона Европы Кацалапова

"Сейчас все нормально, он замечательно катался на чемпионате Европы. Сделает еще один угол, который ему рекомендуют, для того чтобы хватило сил и возможностей выступить на Олимпийских играх. Надеюсь, что он будет выступать и в команднике, и в личных", - заявил Жулин.