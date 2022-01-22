Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов на ОИ-2022

«Валиеву — в короткую программу. Щербакову — в произвольную. Кондратюка — и в короткую, и в произвольную. В парах — Тарасову и Морозова. В танцах я бы сделала второю замену и поставила бы Синицину и Кацалапова и Степанову и Букина», — написала Слуцкая в своём Instagram.