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2 часа назад

Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов на командный турнир ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая предложила свой вариант расстановки фигуристов на командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валиеву — в короткую программу. Щербакову — в произвольную. Кондратюка — и в короткую, и в произвольную. В парах — Тарасову и Морозова. В танцах я бы сделала второю замену и поставила бы Синицину и Кацалапова и Степанову и Букина», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские фигуристы выступят в индивидуальном и командном турнирах. Предолимпийский сбор команда проведёт в Красноярске.

Ранее Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,СБОРНАЯ РОССИИ,
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