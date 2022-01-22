"Тяжелая артиллерия": Медведева станцевала с тиктокершей

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева станцевала с популярной тиктокершей Аней Покров, у которой 15,7 млн подписчиков в тиктоке. Видеозапись опубликована в TikTok Медведевой. У серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 млн подписчиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Пошла тяжелая артиллерия", — написала Медведева, выложив видео эффектного танца под звук Toxic x Pony — ALTÉGO.

Медведева в 2018 году ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там она стала тренироваться под руководством Брайана Орсера, который также является наставником Джейсона Брауна. Несмотря на переезд, фигуристка продолжала выступать за сборную России на международных соревнованиях.

Через два года Медведева вернулась в Россию и вновь стала работать с Тутберидзе. В нынешнем сезоне фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях, однако выступила в шоу "Ледниковый период", где ее партнером стал известный тиктокер Даня Милохин.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Джейсон Браун оставил комментарий под постом в официальном Twitter Олимпийских игр, в котором Евгения Медведева и другие известные фигуристы зачитывают твитты спортсменов о себе.