Канадская чемпионка ОИ дала совет подопечным Тутберидзе

«Многие российские фигуристки также катаются с травмами и повреждениями, в том числе в лучшей группе — Этери Тутберидзе. Что вы бы им посоветовала как более опытная фигуристка? Если все очень плохо, даже если страшно сказать своему тренеру, родителям, да даже себе о травме — все равно берите отдых, если он вам нужен. Гораздо важнее это время на восстановление, потому что если вы не залечитесь, тело будет ломаться еще проще», — передает слова Дэйлман «Спорт-Экспресс».