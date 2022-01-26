Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом он рассказал в Instagram.

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Плющенко записал видео из больничной палаты и сообщил, что его «застало обострение прямо во время тренировочного процесса».

«Вроде бы здоров-здоров, бац-бац – и не здоров. Берегите себя, следите за здоровьем. Слава богу, что все в порядке. Нашей медицине спасибо огромное», - сказал олимпийский чемпион.

Плющенко отметил, что теперь ему придется следить за питанием, есть паровые котлеты и бульон и не нервничать.

Подписчики Евгения в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления.