Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом он рассказал в Instagram.
Плющенко записал видео из больничной палаты и сообщил, что его «застало обострение прямо во время тренировочного процесса».
«Вроде бы здоров-здоров, бац-бац – и не здоров. Берегите себя, следите за здоровьем. Слава богу, что все в порядке. Нашей медицине спасибо огромное», - сказал олимпийский чемпион.
Плющенко отметил, что теперь ему придется следить за питанием, есть паровые котлеты и бульон и не нервничать.
Подписчики Евгения в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления.
В канун Нового года в Боткинскую больницу в Москве попал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Его госпитализировали из-за камня в почках. 3 января ему провели операцию и успешно удалили камень из почек.