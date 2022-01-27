Рудковская сообщила о госпитализации Плющенко

Вчера Евгений Плющенко заставил поклонников понервничать, опубликовав кадры из клиники. Спортсмена госпитализировали прямо из ледового центра, где он проводил тренировку.

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Сегодня о состоянии фигуриста рассказала его жена Яна Рудковская.

Евгений Плющенко после завершения спортивной карьеры открыл академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», где тренирует молодые дарования, в том числе сына Сашу. Ежедневно знаменитость проводит в ледовом дворце до десяти часов, вероятно, забывая о режиме питания и диете. Вчера Евгений почувствовал сильное недомогание прямо во время тренировки и был вынужден вызвать скорую помощь, его госпитализировали в одну из московских клиник.

Спортсмен в микроблоге рассказал, что его жизни ничего не угрожает, ему диагностировали обострение язвы двенадцатиперстной кишки и прописали строгую диету. Артист признался, что теперь ему придется питаться паровыми котлетами, бульоном и овощами.

Сегодня госпитализацию мужа прокомментировала Яна Рудковская.