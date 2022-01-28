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1 час назад

Роднина исключила отмену закона о введении fan-ID

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась относительно возможной отмены закона о введении fan-ID.

Роднина исключила отмену закона о введении fan-ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о бойкоте матчей РПЛ из-за паспорта болельщика заявили фанатских движений нескольких команд.

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — цитирует депутата Госдумы Sport24.

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

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