Роднина исключила отмену закона о введении fan-ID

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — цитирует депутата Госдумы Sport24.