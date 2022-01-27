Тренеру Воронову пригрозили убийством в Казахстане

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен заявила, что неизвестные угрожают российскому главному тренеру национальной команды Сергею Воронову.
«Возможно я бы и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. После моего прихода в федерацию произошли большие изменения. Эти изменения коснулись многих функционеров, тренеров, которым это было неинтересно и невыгодно, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами. Могу об этом смело сказать.
Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Это заставило меня дать эту пресс-конференцию. Ситуация принимает серьезный оборот и я решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — заявила Тен.
34-летний Воронов возглавил национальную команду Казахстана в октябре 2021 года. Специалист является двукратным чемпионом страны, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, а также серебряным призером командного чемпионата Европы.
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