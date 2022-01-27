Тренеру Воронову пригрозили убийством в Казахстане

«Возможно я бы и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. После моего прихода в федерацию произошли большие изменения. Эти изменения коснулись многих функционеров, тренеров, которым это было неинтересно и невыгодно, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами. Могу об этом смело сказать.