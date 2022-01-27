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51 минуту назад

Российскому наставнику сборной Казахстана по фигурному катанию угрожают убийством

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен заявила, что неизвестные угрожают российскому главному тренеру национальной команды Сергею Воронову.

Тренеру Воронову пригрозили убийством в Казахстане
Фото: ReutersReuters

«Возможно я бы и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. После моего прихода в федерацию произошли большие изменения. Эти изменения коснулись многих функционеров, тренеров, которым это было неинтересно и невыгодно, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами. Могу об этом смело сказать.

Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Это заставило меня дать эту пресс-конференцию. Ситуация принимает серьезный оборот и я решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — заявила Тен.

34-летний Воронов возглавил национальную команду Казахстана в октябре 2021 года. Специалист является двукратным чемпионом страны, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, а также серебряным призером командного чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что биатлонистке сборной Эстонии Тюли Томингас угрожали убийством после неудачного выступления на втором этапе в женской эстафете Кубка мира в итальянском Антхольце.

После провальной гонки один из пользователей Instagram оставил комментарий под постом биатлонистки, в котором угрожал смертью ей и ее семье.

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