Экс-фигуристка Волосожар поделилась мнением об организации ОИ-2022

"Я вспоминаю как мы готовились, в те доковидные времена (представляете, было же такое), и думаю о том, каково ребятам готовиться сейчас. Потому что наши Игры и их - это просто две разные вселенные, мы соревновались в другом мире. Без масок, перчаток и антисептика… Даже сложно представить себе Игры, на которых вы не можете ни с кем общаться, здороваться за руки, тем более обниматься. Олимпиада же еще всегда была огромным праздником для спортсменов, очень эмоциональным. А теперь…даже интересно, почувствуют ли ребята всю эту вау-атмосферу. Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность, наконец, выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут", - написала Волосожар в Instagram.