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30 минут назад

Украинский фигурист Шмуратко на английском языке ответил на заданный по-русски вопрос о рекомендациях Минспорта Украины в отношении россиян

Украинский фигурист Иван Шмуратко встретился с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине.

Украинский фигурист заговорил по-английски с журналистами из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил канал «Матч ТВ», Шмуратко решил общаться с журналистами на английском языке, в том числе отвечая на заданные по-русски вопросы.

В частности, корреспондент канала по-русски спросил у фигуриста о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины. Ранее сообщалось, что ведомство рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке, а также избегать встреч с российскими олимпийцами во время Игр в Пекине.

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Шмуратко ответил на вопрос по-английски: «Все, что я могу – это делать мою работу здесь».

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