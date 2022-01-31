Украинский фигурист заговорил по-английски с журналистами из РФ

Украинский фигурист Иван Шмуратко встретился с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине.

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Как сообщил канал «Матч ТВ», Шмуратко решил общаться с журналистами на английском языке, в том числе отвечая на заданные по-русски вопросы.

В частности, корреспондент канала по-русски спросил у фигуриста о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины. Ранее сообщалось, что ведомство рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке, а также избегать встреч с российскими олимпийцами во время Игр в Пекине.