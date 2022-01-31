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2 часа назад

Представляющий Украину фигурист отказался говорить по-русски на ОИ

Украинский фигурист Иван Шмуратко ответил по-английски на вопросы заданные российскими журналистами на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Украинский фигурист отказался говорить по-русски на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала представители СМИ уточнили у Шмуратко, на каком языке он хочет вести беседу. Фигурист заявил, что будет говорить по-английски. И данного решения он продолжал придерживаться даже при вопросах на русском языке.

Украина запретила спортсменам фотографироваться с русскими

В результате журналист из России решил задать Шмуратко прямой вопрос о рекомендациях относительно общения на русском языке.

«Все, что я могу — это делать мою работу здесь», — ответил фигурист на это по-английски.

Ранее власти Украины порекомендовали своим спортсменам на Олимпиаде в Пекине не делать совместных фотографий с российскими атлетами и не давать интервью на русском языке.

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