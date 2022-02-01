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51 минуту назад

Евгения Медведева едва не осталась голодной в Пекине из-за робота

Российская фигуристка Евгения Медведева едва не осталась голодной из-за робота, обслуживающего гостиничные номера олимпийцев на самоизоляции в Пекине. Соответствующую видеозапись спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

Евгения заказала в номер еду, которую ей доставил робот.

Доставщик подъехал к двери, но не стал дожидаться, пока Медведева оплатит заказ и заберет обед, и просто уехал обратно.

«Ой, подожди. Я еще не забрала еду!» - крикнула фигуристка и попыталась догнать доставщика, чтобы все-таки получить свой обед.

Серебряной медалистке удалось забрать только суп. Пока она разбиралась, как расплатиться с роботом, он захлопнул дверцы и поехал кормить других олимпийцев.

Через некоторое время доставщик вернулся и отдал спортсменке ее еду.

«Спасибо, брат, пока, езжай!» - обрадовалась Медведева.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. За 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены будут выступать на Играх в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России.

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