Российская фигуристка Евгения Медведева едва не осталась голодной из-за робота, обслуживающего гостиничные номера олимпийцев на самоизоляции в Пекине. Соответствующую видеозапись спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

Евгения заказала в номер еду, которую ей доставил робот.

Доставщик подъехал к двери, но не стал дожидаться, пока Медведева оплатит заказ и заберет обед, и просто уехал обратно.

«Ой, подожди. Я еще не забрала еду!» - крикнула фигуристка и попыталась догнать доставщика, чтобы все-таки получить свой обед.

Серебряной медалистке удалось забрать только суп. Пока она разбиралась, как расплатиться с роботом, он захлопнул дверцы и поехал кормить других олимпийцев.

Через некоторое время доставщик вернулся и отдал спортсменке ее еду.

«Спасибо, брат, пока, езжай!» - обрадовалась Медведева.